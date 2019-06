Ajax met 29 spelers naar De Lutte, internationals sluiten later aan

Van Breukelen terug als voetbalcom­mis­sa­ris bij PSV

7:00 Hans van Breukelen keert terug in het voetbal. Hij treedt toe tot de raad van commissarissen bij PSV met de portefeuille voetbalzaken. Van Breukelen (62) pakt daarmee zijn oude rol weer op. Tussen 2010 en 2016 was hij ook al voetbalcommissaris in Eindhoven.