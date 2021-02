Ajax met fitte selectie naar angstgegner Heracles in ijskoud Almelo

Mazraoui heeft de laatst weken last van overbelaste spieren. ,,We moeten zorgen dat hij niet in hetzelfde proces komt als voor de winter. Iedereen is verder goed uit de bekerwedstrijd gekomen. In aanloop naar Heracles hebben we een fitte groep tot onze beschikking”, zegt Ten Hag op de website van Ajax.

Ten Hag is tevreden over de beslissing van de KNVB om de aftrap van 21.00 uur naar 18.45 uur te verplaatsten, vanwege de verwachte kou. Het is naar verwachting 11 graden onder nul als het duel is afgelopen. ,,Dan is het weliswaar nog steeds heel koud, maar het is altijd beter dan aftrappen om 21.00 uur”, zegt Ten Hag. ,,Op dat tijdstip kan het ongezond worden voor de spelers, want er wordt extreme kou verwacht.”