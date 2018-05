Ajax-middenvelder Zian Flemming op weg naar PEC Zwolle

Sloetski scout in buitenland voor Vitesse

1 mei MOSKOU - Leonid Sloetski biedt Vitesse de helpende hand in de transferzomer. De nieuwe, Russische trainer van de Arnhemse club reist momenteel de aardbol over om talent te scouten. De eredivisionist is druk bezig met de samenstelling van de selectie voor het komende voetbaljaar.