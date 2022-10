Ajax moet het bij Napoli zonder Devyne Rensch doen, geschorste Dusan Tadic gaat wél mee

Ajax vertrekt dinsdag naar Napels. Dinsdagavond volgt er in Italië een persconferentie. De Amsterdammers hebben na drie wedstrijden in Groep A van de Champions League drie punten. Koploper Napoli is in bloedvorm en staat op negen punten, nummer 2 Liverpool op zes. De ploeg van Virgil van Dijk treft nummer 4 Rangers in Glasgow.

Amir Rrahmani

Na;poli kan morgen geen beroep doen op centrale verdediger Amir Rrahmani . De Kosovaar kampt met een blessure aan zijn linkerdijbeen. Hij raakte geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Cremonese. De verdediger stond dit seizoen acht keer in de basis in de Italiaanse competitie en deed mee in de voorgaande drie groepswedstrijden in de Champions League. Hoe lang hij uit de running is, is niet bekend. Volgens Italiaanse media zou de 28-jarige verdediger ten minste drie weken aan de kant staan.