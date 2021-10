Ajax moet het in Champions League tegen Besiktas stellen zonder eigen fans

Interview Frenkie de Jong maakt zich geen zorgen om Barça: ‘Mensen overdrij­ven enorm’

5 oktober Frenkie de Jong ging in de zomer van 2019 naar Barcelona in de hoop dat hij met zijn club de voetbalwereld zou gaan regeren. Dat pakt even anders uit, maar de middenvelder zit volgens eigen zeggen niet ,,in de put".