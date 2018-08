Ajax moet uitgevallen Neres mogelijk missen tegen Kiev

Van Hintum moet Vitesse op de transfer­markt bijeenhou­den

10:03 ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor twee hete slotweken in de transferwindow. De Arnhemse club wil toeslaan met Martin Ødegaard. Tegelijkertijd moet technisch directeur Marc van Hintum de deuren in Arnhem op slot houden. Een vertrek van een sterspeler is zeer ongewenst.