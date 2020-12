Ajax neemt in slotduel met Willem II geen risico’s met Kudus

Door Johan Inan Ten Hag koesterde lange tijd de hoop dat de aankoop, die een veelbelovende entree kende in de eredivisie, dit kalenderjaar nog zijn rentree zou maken. Kudus liep twee maanden geleden tegen Liverpool een meniscusblessure op en moest onder het mes. ,,Hij voelde zich nog niet helemaal honderd procent. Daarom hebben we besloten nog geen risico met hem te nemen”, stelde Ten Hag, die liet weten dat ook Lassina Traoré, Brian Brobbey, Noussair Mazraoui en David Neres de ziekenboeg voor de afsluiter tegen Willem II niet zullen verlaten.

Laatstgenoemde heeft van Ajax ook toestemming gekregen om af te reizen naar Brazilië. ,,Neres keert wel snel terug”, zei Ten Hag, die verder liet weten dat Ajax per selectiespeler bepaalt hoe lang zijn vakantie zal duren en of hij toestemming krijgt om af te reizen naar zijn vaderland. ,,Daar stellen we wel strenge voorwaarden aan.”