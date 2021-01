Ajax nog zonder Neres in Klassieker, klein vraagteken achter naam Kudus

Het zou goed kunnen dat de trainer van Ajax de snelheid van Timber nodig denkt te hebben tegen Feyenoord, dat mogelijk met de aanvallers Luis Sinisterra, Ridgeciano Haps en Steven Berghuis gaat starten in Amsterdam. Ten Hag weet nog niet of hij zondag een beroep kan doen op Klaas-Jan Huntelaar die in de belangstelling staat van Schalke 04. ,,Na zijn twee doelpunten tegen FC Twente schoot het bovendien in een kuit bij hem”, zei de coach van de club uit Amsterdam.



Ajax verdedigt zondag een voorsprong van 3 punten op Feyenoord. ,,Dick Advocaat heeft van Feyenoord een ploeg gemaakt die moeilijk te verslaan is”, zei Ten Hag. ,,Maar wij willen zondag toch winnen. Daarvoor zullen we meedogenlozer moeten zijn als tegen FC Twente voor de goal. We zullen zondag zien wie de beste is.”