Ajax ontsnapt aan nederlaag tegen AZ en kan PSV dichterbij zien sluipen in titelstrijd

Door Johan Inan



In Alkmaar werd de score op slag van rust geopend door Brian Brobbey. De grootste verrassing in de basis bij Ajax werd gelanceerd door Kenneth Taylor, waarna hij de bal over het doel van Peter Vindahl Jensen het doel in lobte. Tot dan toe was AZ niet minder gevaarlijk, maar goede schietkansen bleken vooral niet aan Jesper Karlsson besteed.