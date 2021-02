Ajax-opponent Young Boys: kunstgras en de terugkeer van Sulejmani in Amsterdam

De inmiddels 32-jarige Sulejmani pendelt bij Young Boys tussen bank en basis en speelt veelal als linkermiddenvelder in het 4-4-2-systeem dat de Zwitsers hanteren. Toch is het niet ‘de man van 16,25 miljoen euro’ waar Ajax het meest beducht voor moet zijn. Spits Jean-Pierre Nsame is dit seizoen de blikvanger bij Young Boys.

Nsame was 26 officiële wedstrijden al goed voor negentien doelpunten en zes assists. In de zes duels die de 27-jarige international van Kameroen in de Europa League speelde, trof hij vier keer doel en was hij twee keer de aangever bij een doelpunt van Young Boys. Verder hebben de Zwitsers vooral een elftal dat het van de teamkracht moet hebben.

Gedoodverfde kampioen

Young Boys maakt dit seizoen enorm veel indruk in de Zwitserse Super League. Het staat na 21 gespeelde wedstrijden liefst achttien punten voor op nummer twee FC Basel. Met slechts vijftien tegendoelpunten heeft het team bovendien met afstand de beste defensie van de competitie. Nummers vier en vijf Sankt Gallen en FC Lugano volgen met 24 geïncasseerde goals.

Dat Young Boys een tegenstander is om rekening mee te houden, kan ook voormalig Ajax-trainer Peter Bosz beamen. Zijn Bayer Leverkusen hoopte dit seizoen hoge ogen te gooien in de Europa League, maar sneuvelde gisteren bij de laatste 32. In Bern werd in een spectaculair duel met 4-3 verloren, in eigen huis kreeg de ploeg van Bosz met 0-2 klop.

Christian Fassnacht scoorde in beide wedstrijden tegen Bayer Leverkusen.

Young Boys maakte in Duitsland indruk met het compacte spel en het hoge drukzetten op het veld, waarbij de counters van de Zwitsers dodelijk waren. Hoewel Ajax op papier favoriet zal zijn tegen Young Boys, maakten de wedstrijden tegen Leverkusen eens te meer duidelijk dat van onderschatting geen sprake mag zijn.

In de groepsfase van de Europa League werd Young Boys tweede in een groep met AS Roma, CFR Cluj en CSKA Sofia. De Romeinen bleken twee keer een maatje te groot, maar in de overige vier wedstrijden werden tien punten vergaard. Dat bleek ruim voldoende om Cluj en CSKA Sofia achter zich te houden. Het hoogtepunt van de huidige Europese campagne volgde tegen Bayer Leverkusen.

Verleden

Young Boys is geen heel bekende tegenstander voor Ajax. Beide ploegen troffen elkaar in de historie slechts twee keer eerder. Ajax bewaart goede herinneringen aan dat duel, want in het seizoen 1987-1988 werd zowel de uit- als thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen door de Amsterdammers.

De laatste Nederlandse tegenstander van Young Boys in Europa was Feyenoord. Vorig seizoen maakten de Rotterdammers op pijnlijke wijze kennis met de kracht van de topclub uit Zwitserland. In de Kuip werd het 1-1, op het kunstgras in het Stade de Suisse (capaciteit 32.000) in Bern bleek Young Boys met 2-0 te sterk.

In het Stade de Suisse van Young Boys wordt op kunstgras gevoetbald.