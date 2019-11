Ajax over Qatar-trip: ‘We zijn een voetbalclub, geen politieke partij’

,,Bij het ministerie geldt geen uitreisverbod en er zijn ook geen handelsbelemmeringen’’, aldus Van der Sar. ,,We zijn een voetbalclub, geen politieke partij. Voetbaltechnische redenen spelen een rol. In Qatar vinden we omstandigheden om ons perfect voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Fantastische velden, uitstekende temperaturen en nauwelijks tijdsverschil. We kunnen daar in alle rust trainen en twee oefenwedstrijden spelen tegen goede clubs.’’

Hoewel de keuze voor Qatar geen commerciële motieven heeft, speelt het financiële aspect zeker wel een rol. ,,Bij een trainingskamp zijn we al snel enkele tonnen kwijt, deze trip levert ons daardoor een miljoen euro op. Maar het sportieve belang van de trainingsweek staat voorop.’’

Van der Sar heeft alle ophef en kritiek meegekregen. Onder meer Amnesty International sprak zich uit tegen de keuze van Ajax. ,,Het is makkelijk scoren over onze rug. Helemaal als mensen het een verkapte vakantie noemen. Dat is het bagatelliseren van het belang van een trainingsweek en daar heb ik moeite mee. Ik wil het positief zien: er is nu in ieder geval aandacht voor de situatie. Die kunnen wij niet veranderen, dat is ook niet onze rol.’’