Ajax pakt koffers en vertrekt per direct uit Portugal na coronabesmettingen

Ajax breekt met onmiddellijke ingang zijn trainingskamp in Portugal af. Vanwege meerdere coronabesmettingen in de selectie hebben de Amsterdammers besloten om hun koffers te pakken en terug te keren naar Nederland.

Ajax zou zondag in de Algarve nog oefenen tegen het Kroatische Hajduk Split en daarna naar huis gaan. De terugreis is echter vervroegd vanwege de corona-uitbraak. Onduidelijk is nog om hoeveel positieve gevallen het gaat, maar zeker is wel dat dinsdag meerdere positieve tests zijn afgenomen.

,,Om een uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, wil Ajax geen risico’s nemen‘’, liet de club op de eigen website weten. ,,Daarom is uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam.‘’

De meeste Nederlands clubs zegden uit voorzorg hun trainingskampen in binnen- of buitenland af. Feyenoord en PSV deden dat op het laatste moment. Dat Ajax wel naar Zuid-Europa afreisde en zonder coronasores leek te zitten, zorgde bij de concurrenten voor gefronste wenkbrauwen.

Het besluit van Ajax om toch in het vliegtuig te stappen, vloeide voort uit de tests die op Nieuwjaarsdag bij alle spelers en stafleden werden afgenomen. Daar zat volgens de club geen enkel positief geval bij. ,,Van de groep van ruim zestig personen, bestaande uit spelers en stafleden, was iedereen in het bezit van een negatieve testuitslag. Deze testen waren kort voor vertrek naar Portugal afgenomen.‘’

De club ging woensdag niet in op het aantal besmettingen binnen selectie en staf. Volgens Ajax zijn er ‘enkele positieve uitslagen’ in het hotel afgenomen. Tijdens de woensdagsessie in Quinta do Lago, stonden vrijwel alle spelers op het veld. Het enige selectielid dat ontbrak was de Deen Victor Jensen. Onduidelijk is nog of zijn absentie verband hield met het virus of een (lichte) blessure.

Verder benadrukte de club dat alle spelers en stafleden een eigen kamer hadden en er bewust in kleine groepjes werd gedineerd. Bovendien werden spelers voortdurend getest. Ajax had ook eigen beveiligers mee, onder meer om toeschouwers op afstand te houden. Wel gingen meerdere spelers en stafleden bij het verlaten van de campus op de foto met vooral jonge fans.

De regels in Portugal schrijven voor dat er verplichte zelfisolatie moet plaatsvinden bij een positieve test, totdat een dokter toestemming geeft om het isolement te verlaten. Daardoor is de kans groot dat de besmette Ajacieden voorlopig achterblijven in Portugal.

