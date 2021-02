Ajax - PSV kraker in kwartfinale TOTO KNVB-beker

Vitesse is de weg kwijt: surprise van de eredivisie is nu een hoop ellende

7 februari HEERENVEEN - Een schrijnend gebrek aan creativiteit, geen enkel automatisme en tenenkrommende armoede in de aanval. Vitesse is in een paar weken tijd veranderd van wervelwind tot armlastig ensemble. Voor coach Thomas Letsch gaan de alarmbellen af na de even pijnlijke als machteloze 1-0 nederlaag bij Heerenveen.