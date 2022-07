Ajax rekent af met Lokomotiva Zagreb, Alfred Schreuder wisselt erop los

Taylor (20) hervatte deze week net als alle andere (jeugd)internationals van Ajax de groepstraining. De middenvelder onderbrak zijn vakantie echter tien dagen eerder om individueel de draad weer op te pakken. Dat leek meteen zijn vruchten af te werpen. Op de Toekomst opende de linkspoot de score en liet hij aan het eind van de eerste helft Youri Baas met een fraaie assist de 2-0 binnenkoppen. In de absolute slotfase bepaalde Jay Enem de eindstand op 3-0.

Ajax zet al maanden in op een langer verblijf van Taylor, die op zijn beurt zijn sterke laatste maand in het voorbije eredivisieseizoen hoopt door te trekken onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder. De landskampioen hoopt nog voor het vertrek naar het trainingskamp in Oostenrijk volgende week zondag de krabbel van Taylor en ook AZ-doelwit Owen Wijndal binnen te hebben.