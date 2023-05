Ajax schrijft negatieve historie na wéér puntenverlies: ‘Ik denk dat dit weergeeft wat voor seizoen het is’

met video/pollJohn Heitinga is teleurgesteld na het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen AZ. De coach zag dat zijn ploeg zichzelf niet beloonde. De Amsterdammers lijken daardoor de genadeklap in strijd om plek twee te hebben geïncasseerd.

,,We hebben kansen gekregen, maar we benutten ze niet’’, zei Heitinga voor de camera van ESPN. ,,Als je de kansenverhouding ziet, hadden we in ieder geval moeten scoren. De jongens gaan vol, ze proberen het maximale. De strijd is er, met name de tweede helft heb ik aardige combinaties gezien. Maar de druk is hier altijd, we willen de mensen ook vermaken. Het is een moeizaam seizoen, maar je moet het verschil maken in doelpunten.’’

,,Ik denk dat dit weergeeft wat voor seizoen dit is. Het is geen seizoen zoals we afgelopen jaren gehad hebben’’, aldus de coach, die afgelopen januari het stokje overnam van de ontslagen Alfred Schreuder. ,,Ik ben hier om te helpen en probeer het maximale uit de groep halen.’’ Heitinga kon nog niets vertellen over zijn toekomst. ,,Ik val in herhaling, maar jullie horen het van me als er iets te melden is.’’

Historische remise

Het puntenverlies van Ajax bleek na afloop historisch. De Amsterdammers wonnen dit seizoen voor de eerste keer in de complete clubgeschiedenis geen wedstrijd van Feyenoord, PSV én AZ in de eredivisie. PSV bleek tweemaal te sterk, tegen Feyenoord werd gelijkgespeeld en verloren en tegen AZ werd eveneens een remise en een nederlaag genoteerd.

Owen Wijndal, die kon terugblikken op een prima invalbeurt, vond dat Ajax een redelijke wedstrijd speelde. ,,Ik vond niet dat het slecht ging, maar we maken onze kansen niet af’’, aldus de linksback. ,,Dan wordt het een heel moeilijke wedstrijd.’’ Dat beaamde Brian Brobbey, die een grote kans miste. ,,Die bal had ik erin moeten schieten. We speelden met spirit, dus het is zonde dat we niet hebben gescoord.’’

Wijndal worstelt de laatste maanden in Amsterdam. De back, die deze zomer voor miljoenen werd overgenomen van AZ, is op de reservebank beland. ,,De trainer maakt soms andere keuzes. Het is aan mij om te laten zien dat ik erin hoor. Vandaag ging het persoonlijk prima, maar dat biedt geen garantie voor volgende week. Ik ben nog steeds hartstikke blij dat ik hier voetbal, dit is de grootste en beste club van Nederland. Maar natuurlijk had ik me er ook wel iets anders bij voorgesteld.’’

Ajax heeft nog drie wedstrijden om het gat met nummer twee PSV te dichten. Bekijk hier het resterende programma van de top vier in de eredivisie.

Lichtpuntje bij Ajax was de zeventienjarige Jorrel Hato, die na rust in het centrum van de defensie ging spelen. De verdediger maakt de laatste weken indruk. Hato erkende dat het soms lastig is om in een elftal te spelen dat een teleurstellend seizoen doormaakt. ,,Het is jammer dat we op dit moment niet top draaien, maar we moeten door. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen en die moeten we allemaal winnen. Natuurlijk wil ook ik graag dat Ajax volgend seizoen in de Champions League speelt. Het zou balen zijn als dit niet lukt.”

Vijf punten minder dan PSV

Ajax heeft nu een achterstand van liefst vijf punten ten opzichte van PSV, terwijl er nog maar drie speelronden te gaan zijn. Koploper Feyenoord heeft een voorsprong van tien punten ten opzichte van de regerend landskampioen. Het verschil kan morgen oplopen naar dertien punten, als de Rotterdammers winnen bij stadsgenoot Excelsior. Ajax kan dit seizoen officieel geen kampioen meer worden.

