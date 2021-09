Ajax schrijft Onana in voor Champions League, nu wel vinkje bij Haller

Onana mag vanaf zaterdag weer trainen, na een dopingschorsing. Over twee maanden mag hij ook weer wedstrijden spelen. De Amsterdamse club heeft besloten dat Onana voorlopig zijn conditie op peil moet houden bij Jong Ajax.

,,We hebben besloten dat André gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax”, liet directeur betaald voetbal Marc Overmars eerder deze week weten. ,,Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken. Een ervaren en een talentvolle, die laatste met het oog op onze toekomst. De selectie is aan het seizoen begonnen en zit midden in een groepsproces.”

Overmars doelde op de komst van de keepers Remko Pasveer (37) en Jay Gorter (21). Maarten Stekelenburg is voorlopig de eerste doelman van Ajax, dat er niet in is geslaagd Onana langer aan zich te binden. De keeper uit Kameroen is aan het einde van het seizoen transfervrij, waardoor hij gratis kan vertrekken. Dat zou voor Ajax zuur zijn, ook omdat de club Onana heeft gesteund tijdens zijn dopingschorsing.

Haller nu wel ingeschreven

Sébastien Haller staat nu wél op de lijst. Begin dit jaar, kort na zijn komst van West Ham United, vergat Ajax door de Fransman door een administratieve blunder in te schrijven voor de Europa League. Daardoor was Haller, met een transfersom van 22,5 miljoen euro de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis, niet inzetbaar in de Europese duels. Ondanks pogingen van Ajax om Haller alsnog speelgerechtigd te krijgen, vond Ajax geen gehoor bij de UEFA.



De spelerslijst voor de Champions League moest afgelopen nacht om 00.00 uur ingeleverd zijn bij de UEFA.

