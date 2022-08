Ajax slaat slag met nieuw contract voor begeerde Jurriën Timber

Timber stond deze zomer nog in de concrete belangstelling van Manchester United. De mandekker verkocht zijn voormalige coach Erik ten Hag een ‘nee’, ook om zijn perspectief op speeltijd op het WK overeind te houden.



Zijn kompaan in de defensie, Lisandro Martínez, maakte de overstap naar Old Trafford wel. Met de Argentijn vormde Timber sinds hij begin 2021 doorbrak, anderhalf jaar lang een ijzersterk duo.



Afgelopen seizoen werd de verdediger, die vooral opzien baarde met de kalmte en brille in zijn spel, nog verkozen tot talent van het jaar. In 76 optredens in de hoofdmacht van Ajax was Timber vooralsnog vier keer trefzeker.