Ajax-spits Traoré voor miljoenenbedrag op weg naar Oekraïne

Door Johan Inan



De laatste plooien moeten nog gladgestreken worden, maar het ziet ernaar uit dat Traoré zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld heeft. De spits maakte het afgelopen eredivisieseizoen zeven goals in twaalf wedstrijden. Vijf daarvan maakte de international van Burkina Faso in de met 0-13 gewonnen wedstrijd tegen VVV-Venlo. Daarnaast speelde Traoré dit seizoen ook nog elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds de komst van Sébastien Haller en de opmars van Brian Brobbey kwam Traoré nauwelijks meer aan spelen toe onder coach Erik ten Hag.



Sjachtar Donetsk werd afgelopen seizoen tweede in Oekraïne achter Dynamo Kiev en kan dus met Traoré de voorrondes van de Champions League in. Traoré, die onlangs nog voor Burkina Faso scoorde tegen Ivoorkust, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022.