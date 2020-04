Ajax spreekt van ‘onvermijdelijk besluit’

Langste pauze ooit in eredivisie

20:34 De coronacrisis zorgt voor de langste pauze ooit in de eredivisie. Op zondag 8 maart werd voor het laatst gevoetbald en voor 1 september zal de bal ook niet meer rollen. Dat betekent dat er in ieder geval 176 dagen tussen zitten, een record. Volgens databureau Gracenote bedroeg de grootste ‘break’ in de eredivisie tot nu toe 131 dagen, in de zomerstop van 2008.