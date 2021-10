Ajax staat voor de schier onmogelijke taak om het fenomeen Haaland uit te schakelen

video Feyenoord zonder Sinisterra, maar waarschijn­lijk mét nieuweling Nelson tegen RKC

15 oktober Luis Sinisterra is er niet bij als Feyenoord zaterdagmiddag aftrapt tegen RKC. Sterker nog, de Colombiaan is nog niet eens geland op Schiphol. De interlandperiode in Zuid-Amerika zorgt steeds vaker voor problemen en dit keer moet Arne Slot dus puzzelen om Sinisterra te vervangen. ,,Dat is wel vervelend ja’', zei Slot.