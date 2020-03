Ajax stuurt assistent Poulsen vanwege coronavirus preventief naar huis

De 47-voudig international was afgelopen vrijdag te gast op het verjaardagsfeestje van Poulsen, die sinds dit seizoen de assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax is. De voormalige middenvelder heeft zelf niet het virus, voelt zich ook niet ziek, maar het is vanuit Ajax een preventieve maatregel om hem voorlopig thuis te houden. Dat geldt overigens ook voor twee andere stafleden. Gisteren was Poulsen ook nog gewoon als assistent actief tijdens het bekerduel met FC Utrecht.



Volgens viroloog Ab Osterhaus is het moeilijk te zeggen of de assistent het virus daadwerkelijk krijgt. ,,Dat is van veel factoren afhankelijk. Was Kahlenberg bijvoorbeeld al ziek toen hij op het feestje kwam? Hebben ze elkaar handen gegeven? Hoe dichtbij stonden ze bij elkaar? Hoe groot was de ruimte waarin ze verbleven? Zo lang we dat niet precies weten is het moeilijk om iets over deze situatie te zeggen. Maar het is altijd goed om terughoudend te zijn.”



In Denemarken zijn drie spelers van de Deense voetbalclub Lyngby BK naar huis gestuurd omdat ze in contact zijn geweest met Thomas Kahlenberg, bij wie het coronavirus is vastgesteld. Het gaat om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen en Patrick da Silva. Ook Joel Kabongo van Brøndby bevindt zich in quarantaine.