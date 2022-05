Ajax-supporters in grote stoet op weg naar Arena

Enkele honderden supporters van de harde kern van de club zongen vanmiddag uit volle borst Ajax-liederen en staken vuurwerk af. Ook waren er fakkels, vlaggen en rookbommen te zien. Een parasol vloog in brand, maar werd gauw geblust. Politie en ME zijn op de achtergrond aanwezig.

Rond 17.30 was het feest voorbij. De fans verlieten luid zingend het plein richting de Leidsestraat. Alleen degenen zonder kaartje bleven over.

Bij de ArenA wordt er op een enkele vuurwerkknal na enkel gezongen, gefeest en gesprongen. Ook van buiten de stad zijn Ajacieden naar Amsterdam afgereisd. Of het goed gaat komen vanavond? ,,Een vier-eentje,” denkt Dion Seetsen (26) uit Heerlen. Zus Suzan (28) denkt 2-0. ,,In een volle Arena, dat kunnen ze niet weggeven.”

Huldiging

Het Leidseplein is samen met het Rembrandtplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied, evenals de omgeving van de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt tot 02.00 uur. Iedereen in die gebieden kan preventief worden gefouilleerd. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Ze hielden al rekening met groepen supporters die naar de binnenstad en het gebied rond de ArenA zouden gaan, waarbij de kans bestaat op grote openbare ordeverstoringen. ,,De politie houdt de situatie in de hele stad nauwlettend in de gaten en is voorbereid op verschillende scenario’s”, aldus de gemeente.