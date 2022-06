Ajax-target Steven Bergwijn wil per direct weg bij Spurs: ‘De laatste maanden werd er nauwelijks naar mij omgekeken’

Over Ajax wilde Bergwijn vandaag niet heel veel kwijt. ,,Of ik met Alfred Schreuder heb gesproken over mijn toekomst? Ik ben nu bij Oranje en daarna gaan we kijken. Het zou mooi zijn als er snel duidelijkheid komt. Ik moet gewoon gaan spelen. Maar ik wil nu weg bij Spurs, dat is duidelijk. Of het belangrijk is dat mijn nieuwe club in de Champions League speelt? Dat is niet eens topprioriteit. Al zou het lekker zijn. Wat belangrijk is, is dat ik ga spelen.”