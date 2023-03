Ajax-trainer John Heitinga is gedreven, leergierig en net zo veeleisend als Erik ten Hag

Panenka | ‘Die Klassieker doet er niet toe, al wordt het 6-1 voor Ajax’

Vitesse-speler Mitchell Dijks moet zich verantwoorden, omdat hij ondanks griep in het nachtleven is gesignaleerd. ,,Heerlijk dat een voetballer lekker op stap gaat’’, zegt Sjoerd Mossou over de Arnhemse rel in de nieuwe aflevering van Panenka, waarin hij samen met Hidde van Warmerdam het voetbalnieuws van afgelopen weekend bespreekt. Bekijk de aflevering hierboven.