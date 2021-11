Ajax-trainer Ten Hag: ‘Uitstel eredivisie gaat ten koste van ritme’

,,Natuurlijk wil je altijd met publiek spelen”, zei Ten Hag bij ESPN. ,,Maar er komt een cruciale fase aan voor de clubs die Europees spelen. Het is belangrijk dat Nederland daarin goed presteert en dus van belang dat spelers hun ritme behouden. In dat licht bezien is het wellicht beter om door te voetballen.”



Door de vrijdag afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen mag er de komende drie weken geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden. De KNVB heeft de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gevraagd of ze door willen voetballen zonder publiek of dat ze de wedstrijden willen uitstellen, in de hoop dat er later wel met fans in de stadions gespeeld kan worden.