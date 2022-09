Ajax treft het Arsenal van Vivianne Miedema in voorronde Champions League

Arsenal bereikte vorig seizoen de kwartfinales van het Europese bekertoernooi. Miedema en haar ploeggenotes moesten het daarin afleggen tegen VfL Wolfsburg. Olympique Lyon pakte de eindzege in de Champions League door titelverdediger FC Barcelona in de finale te verslaan.

Column Vivianne Miedema | Ik heb Mark Parsons nog gesproken: voetbal is keihard en het is echt zonde dat het zo gelopen is

Ajax eindigde afgelopen seizoen in de Vrouwen Eredivisie op de tweede plaats achter FC Twente. Beide Nederlandse clubs kwamen afgelopen maand in actie in de eerste voorronde van de Champions League. FC Twente moest het afleggen tegen Benfica (1-2), Ajax kwam ten koste van de Zweedse club Kristianstads (3-1) en Eintracht Frankfurt uit Duitsland (2-1) wel een ronde verder. Eshly Bakker maakte tegen Frankfurt in de blessuretijd de winnende treffer.

In de Champions League voor vrouwen zijn slechts vier clubs rechtstreeks geplaatst voor de poulefase: FC Barcelona, Chelsea, VfL Wolfsburg en Olympique Lyon. Zij werden vorig seizoen kampioen van de grote Europese competities. Lyon won voor de achtste keer in twaalf seizoenen de Champions League. Dit seizoen is de finale in het Philips Stadion in Eindhoven, op 3 juni 2023.