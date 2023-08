Ajax trekt portemonnee voor nieuwe keeper: ‘Was echt noodzakelijk om iemand te halen’

Hoeveel Ajax betaalt voor de komst van de 21-jarige Duitser is niet bekendgemaakt. Ramaj stond bij Frankfurt nog tot en met medio 2027 onder contract. Hij begon zijn profloopbaan bij 1. FC Heidenheim. Eintracht Frankfurt nam de doelman in 2021 over. In twee seizoenen tijd kwam hij in de Bundesliga tot twee optredens.

Zijn overstap naar de Nederlandse recordkampioen betekent veel voor Ramaj. ,,Ik zet hiermee een reuzenstap. Dat geeft aan dat Ajax veel vertrouwen in me heeft. Ik voelde bij aankomst al op mijn gemak. Ik dacht: is dit een droom of is dit echt? Daarna ging het vrij snel. Ik ben blij dat het gelukt is en dat ik nu hier ben", zegt hij in eerste reactie bij het clubkanaal.

Gorter mag verhuurd worden

De komst van Ramaj betekent dat Jay Gorter tijdelijk mag uitkijken naar een nieuwe club. Van trainer Maurice Steijn heeft de talentvolle doelman te horen gekregen dat hij verhuurd zal worden. In de komende weken zal blijken waar Gorter zijn carrière op huurbasis zal vervolgen.

Eerder meldde deze website al dat Ajax op zoek was naar een extra doelman, zodat Gorter elders ervaring op kon doen. De nummer drie van de eredivisie van vorig jaar, gooide eveneens een lijntje uit naar Sparta-doelman Nick Olij, maar uiteindelijk is er dus gekozen om Ramaj binnen te halen.

Rulli heeft er een concurrent bij

Ramaj gaat in de hoofdstad de concurrentie aan met Gerónimo Rulli. De Argentijnse keeper werd afgelopen winter voor zo'n 8 miljoen euro overgenomen van Villareal en zal dus aan de bak moeten om zijn basisplaats te behouden. Remko Pasveer staat de komende maanden nog aan de kant met een handblessure.

,,Het was echt noodzakelijk om iemand te halen na de hele zware blessure van Remko. Hij is minstens drie, mogelijk vier maanden uit de roulatie. Dan kom je tot december, januari een doelman te kort", aldus Sven Mislintat. ,,En het is ook belangrijk gezien de leeftijd van Remko, die is 39 jaar en Rulli met 31 jaar om een jonge goede doelman te halen.”

Uiteindelijk kwam Ajax uit bij Ramaj als meest geschikte optie. ,,Dan zoek je naar keepers die bij de speelstijl van Ajax passen. Ik denk dat hij tot de beste twee, drie doelmannen behoort achter de ervaren keepers (van de Bundesliga, red.). Hij heeft veel potentie en nogmaals hij is nog maar 21. Hij kan groeien in de schaduw van Rulli, maar hij kan er ook meteen staan.”

