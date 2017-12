Ajax-uit lastige jaarafsluiter Willem II

Eindejaarsserie Oranje Leeuwinnen in polonaise langs Nkufo

9:02 We tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 5 van de eindejaarsserie vertelt Daniël Dwarswaard over de Europese titel voor de Oranje Leeuwinnen in eigen land. Een ploeg die hij afgelopen zomer dagelijks volgde en na de finale in Enschede dronken van geluk de polonaise zag lopen.