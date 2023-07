Ajax verdiende 3,1 miljoen aan WK in Qatar, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo ruim een ton

Het WK voetbal van 2022 in Qatar heeft Nederlandse clubs bepaald geen windeieren gelegd. In totaal verdeelden twaalf Nederlandse teams ruim 6,6 miljoen euro voor het uitlenen van hun spelers. Dat blijkt uit een rapport van de FIFA.

Wereldvoetbalbond FIFA beloonde clubteams die hun spelers afstonden voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Of een club een beloning ontving voor een speler, was afhankelijk van de definitieve selecties van de deelnemende landen. Groot voordeel: de beloning werkt met terugwerkende kracht, waardoor zelfs oud-spelers geld in het laatje brachten.

De Nederlandse clubs kregen een vergoeding van zo'n elfduizend euro per speler, voor elke dag dat deze speler op het WK doorbracht. Zo harkte Go Ahead Eagles ruim 130.000 euro binnen, en verdiende zelfs FC Dordrecht een halve ton aan het WK.

In Nederland profiteerde Ajax het meest van dit systeem. De club uit Amsterdam ontving omgerekend ruim 3,1 miljoen euro van de FIFA vanwege de deelname van onder anderen Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Kenneth Taylor en Jurriën Timber. Ook de Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico en de Braziliaan Anthony brengen geld in het laatje voor de Amsterdammers, ondanks dat zij ten tijde van het WK in Qatar geen spelers van Ajax meer waren.

PSV en Feyenoord volgen op ruime afstand, zij ontvingen respectievelijk ruim 900.000 euro en 700.000 euro. Zo verdiende PSV aan het WK-avontuur van Xavi Simons en Luuk de Jong, maar ook van oud-spelers Denzel Dumfries en Ritsu Doan (Japan). In Rotterdam ontvingen ze geld voor onder anderen Justin Bijlow, Alireza Jahanbakhsh en, net als Ajax, voor oud-speler Steven Berghuis, die in het seizoen 2020/2021 onder contract stond in de Kuip.

In Nederland verdienden in totaal twaalf clubs aan het WK in Qatar van 2022, waaronder FC Dordrecht. Omdat WK-ganger Andries Noppert in het seizoen 2020-2021 hier twee wedstrijden keepte, ontving de club bijna 45 duizend euro van de FIFA.

Andere voorbeelden van Nederlandse clubs die profiteerden van de WK-deelname van oud-spelers zijn Vitesse met Remko Pasveer en Lois Openda (België) en FC Groningen met Ko Itakura (Japan). Heracles Almelo kreeg ook een flink bedrag gestort van de FIFA. De promovendus ontving 120.000 euro voor Luca de la Torre (Verenigde Staten), die tot de zomer van 2022 onder contract stond in Almelo.

Hoe werkt het Club Benefits Programme van de FIFA?

De FIFA licht het ingewikkelde vergoedingssysteem toe aan de hand van een voorbeeld in de vorm van de Japanse verdediger Hiroki Sakai. Omdat de Japanners in totaal 23 dagen deelnamen aan het WK in Qatar, komt de som per speler op een door de FIFA afgerond bedrag van 250.000 dollar. Dus ook die van Sakai. Deze 250.000 dollar wordt vervolgens over twee criteria verdeeld: (1) de club waar Sakai onder contract stond op het moment dat de definitieve Japanse selectie bekend werd gemaakt, en (2) de club(s) waar Sakai in het twee jaar durende kwalificatietoernooi voorafgaand aan het WK onder contract stond. Sakai stond onder contract bij de Japanse club Urawa Red Diamonds toen hij werd opgenomen in de definitieve selectie van Japan. Kassa, het eerste deel van het geld binnen voor de Japanse ploeg. Omdat Sakai in het seizoen 2022/2023 ook uitkwam voor Uruwa Red Dragons, deelt de ploeg een tweede keer mee in de opbrengsten. Ook Olympique Marseille, de club waar Sakai in het seizoen 2020/2021 speelde (tijdens het WK kwalificatietoernooi), strijkt een deel van de opbrengsten op, ook al was Sakai niet langer speler van de Franse ploeg toen het WK in Qatar begon. In totaal word de 250.000 van Sakai dus als volgt verdeeld: twee derde gaat naar Uruwa Red Dragons (166 duizend dollar), terwijl Olympique Marseille ook een deel bij mag schrijven (ruim 83 duizend dollar). Hetzelfde proces werd vervolgens voor elke speler van het WK in Qatar herhaald, ongeacht hoeveel minuten ze speelden. De enige voorwaarde was dat ze op de definitieve selectielijst van hun land stonden.

