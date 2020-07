Ajax verlengt 41.000 seizoenkaarten en stopt verkoop

Video's Van Nistelrooy en Kluivert: precies even oud, totáál verschil­len­de carrières

12:36 Precies 44 jaar geleden kwamen twee van Nederlands beste spitsen ooit ter wereld: Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooy. De ene groeide op in Amsterdam, debuteerde bij het grote Ajax van de jaren negentig en schopte het tot San Siro en Camp Nou. De andere groeide op in Noord-Brabant, werkte zich via FC Den Bosch en SC Heerenveen op tot PSV en schopte het tot Old Trafford en Estadio Santiago Bernabéu.