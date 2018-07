Ajax verliest met Blind besloten oefenduel tegen Konyaspor

'Nerveuze' Sloetski: Ik weet alles van Viitorul

25 juli OVIDIU – Leonid Sloetski kijkt uit naar zijn debuut als hoofdtrainer van Vitesse. De Russische coach speelt morgen zijn eerste officiële wedstrijd met de Arnhemse club. In de tweede voorronde van de Europa League is Viitorul Constanta in Roemenië de tegenstander.