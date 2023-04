Ajax vindt in Sven Mislintat nieuwe directeur: ‘Zochten iemand die voor aanvallend voetbal staat’

De komst van Mislintat hing al even in de lucht, nadat Ajax met Liverpool-directeur Julian Ward geen akkoord bereikte. De club ging daarop in gesprek met de werkloze Duitser. Mislintat was vorige week een paar dagen in Amsterdam, waarbij hij met de clubleiding al grotendeels tot een vergelijk kwam. De voorbije dagen volgde een deal over een verbintenis en werden de laatste plooien gladgestreken.

Mislintat neemt de functie in die na het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 tijdelijk werd ingevuld door Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra. Overmars moest ruim een jaar geleden het veld ruimen bij Ajax als directeur voetbalzaken na grensoverschrijdend gedrag. Hamstra en Huntelaar namen tijdelijk de technische leiding over. Zij waren dit seizoen samen met algemeen directeur Edwin van der Sar verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. Hamstra verliet begin april Ajax, Huntelaar blijft technisch manager en gaat aan Mislintat rapporteren.

,,Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. ,,Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd.”



Sven Mislintat leverde vakwerk in Duitsland. Wie is deze Duitser, die Ajax met zijn oog voor talent overeind moet trekken? Lees hier een profiel over de nieuwe beleidsbepaler in Amsterdam.

Mislintat was eerder als scout werkzaam voor Borussia Dortmund en Arsenal. Bij de Duitse topclub had hij een aandeel in tal van voltreffers, onder wie Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa en Ousmane Dembélé. Sindsdien staat hij ook te boek als de talentenspotter met ‘diamantenogen’.

Quote Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbal­clubs in de wereld

,,Sinds Edwin mij in februari belde met de vraag of ik geïnteresseerd was om directeur voetbalzaken te worden, stopte ik de gesprekken met andere partijen”, reageert hij. ,,Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen.”

In Londen zagen ze daar minder van terug. Mislintat vertrok na ruim een jaar bij Arsenal, om bij Stuttgart als directeur aan de slag te gaan. Bij de huidige degradatiekandidaat vertrok hij in november. Eén van zijn laatste wapenfeiten was een gesprek met Peter Bosz, de trainer die nu wordt gelinkt aan Ajax.

Mislintat kan in de hoofdstad meteen aan de bak. Het ambitieuze Ajax moet nog een besluit nemen of de doorgeschoven John Heitinga kan aanblijven als hoofdtrainer. Daarnaast moet de bestuurder een inhaalslag maken met de selectie, die na een mislukte transformatie geen Europese ronde overleefde en op het punt staat onttroond te worden door aartsrivaal Feyenoord als landskampioen.

