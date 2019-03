Ajax vreest voor kwartfinale Champions League zonder uitfans

Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder uitsupporters staan na verschillende incidenten bij de uitwedstrijd tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League. Mocht de UEFA concluderen dat de incidenten in Madrid ernstig genoeg zijn, dan spelen de Amsterdammers het uitduel in de kwartfinale dus zonder eigen aanhang.



Hoewel de loting op 15 maart plaatsvindt, verkoopt Ajax pas eventuele kaarten voor de uitwedstrijd in de kwartfinale na 28 maart. Dan is de uitspraak van de UEFA. De duels worden op 9 of 10 en 16 of 17 april afgewerkt.