Ajax Vrouwen wint Eredivisie Cup na zege op FC Twente

FC Twente won vorig jaar de eerste editie van het bekertoernooi dat bestaat uit een zogeheten laddercompetitie van vijf rondes. Ajax stond in de finale na een half uur met 2-0 voor via doelpunten van Nikita Tromp en aanvoerster Van den Bighelaar, maar in de laatste minuten voor rust trok Twente de stand gelijk. Na de aansluitingstreffer van Fenna Kalma tekende Sisca Folkertsma met een curieus doelpunt voor de gelijkmaker. Ajax-verdedigster Stefanie van der Gragt kopte de bal uit een vrije trap tegen het hoofd van Folkertsma, waarna de bal zo over keepster Lize Kop in het doel vloog.



Kort na rust bracht spits Van den Bighelaar de thuisploeg na een scrimmage opnieuw op voorsprong. Ajax, met onder anderen de Oranje-internationals Kop, Van der Gragt en Sherida Spitse in de ploeg, wist die voorsprong nu wel vast te houden en de eerste prijs van het seizoen te pakken. In de Eredivisie Vrouwen staat Ajax op de derde plaats, vlak achter FC Twente en PSV.