Ajax waakt voor Valencia-scenario: ‘Niet te lang in teleurstelling blijven hangen’

Nadat Ajax sneuvelde in de Champions League heeft trainer Erik ten Hag het vizier direct gericht op PEC Zwolle, dat morgen naar Amsterdam komt. De coach weet van vorig jaar dat de schade anders mogelijk niet te overzien is.

De teleurgestelde Ajacieden kregen na de nederlaag tegen Atalanta in de kleedkamer al direct te horen dat voor een lang rouwproces geen tijd is. ,,De spelers krijgen een halve dag om de uitschakeling te verwerken. We moeten door. Als we volgend jaar weer in de Champions League willen spelen, moeten we kampioen worden", zei Ten Hag.

Afgaande op hoe Ajax het identieke verlies tegen Valencia een jaar eerder verwerkte, zal dat lastig genoeg worden. De ploeg was destijds haast ongenaakbaar, tot december aanbrak. Toen verloor Ajax van Willem II (zaterdag was Twente in de Arena te sterk) om zich vervolgens, op de drempel van de achtste finales, door de Spanjaarden uit te laten schakelen.

Die mokerslag dreunde daarna niet alleen tegen concurrent AZ (1-0 verlies) door. Ajax leed tot de coronabreak nog drie competitienederlagen, werd in de Europa League gevloerd door Getafe en liet zich in het bekertoernooi verrassen door FC Utrecht. Ten Hag: ,,De les van vorig seizoen: je mag niet te lang in de teleurstelling blijven hangen. Het leidt tot negativiteit, blessures en minder energie. Ons goede seizoen moet een vervolg krijgen tegen PEC Zwolle."

Een vervolg in de Champions League komt er dit seizoen niet meer, onder meer doordat Ajax in de vier duels met Atalanta en Liverpool drie keer niet scoorde. ,,Om te overwinteren in de Champions League moet voor ons alles meezitten, maar het laatste procentje ontbrak", aldus Ten Hag, die daarmee ook op killersinstinct doelt. ,,In al die wedstrijden krijgen wij de eerste grote kans maar we komen maar één keer op voorsprong. En tegen Atalanta gaven we die 0-2 voorsprong ook weg. Dat mag natuurlijk niet. In al die wedstrijden zat er meer in voor ons."

Voor de beslissende kraker tegen Atalanta ging Ajax ook gebukt onder blessures. ,,We hadden dit seizoen geen heel brede selectie voor de Champions League", concludeerde Ten Hag, die de vervangers ook weinig zag uitrichten. ,,Ik hoop dat iedereen snel weer beschikbaar is, want dan hebben we een goede ploeg.''