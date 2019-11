Ajax weer stroef na interlandperiode?

Komende zaterdag begint dat ‘vierde blok’ voor Ajax met de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Een tegenstander die zich heeft ontwikkeld tot heuse angstgegner. Vorig seizoen wist Ajax niet te winnen van de club uit Almelo. Het kampioensjaar werd op 11 augustus afgetrapt met een 1-1 gelijkspel tegen Heracles dankzij late goals van Kristoffer Peterson en Matthijs de Ligt. Op 9 februari ging de uitwedstrijd in Almelo met 1-0 verloren door een goal van Mohammed Osman. Van de laatste vier ontmoetingen met Heracles stapten de Amsterdammers slechts één keer als winnaar van het veld.

Sowieso zal de ploeg van Erik ten Hag gewaarschuwd zijn. In de vorige twee duels na een interlandperiode kwam Ajax moeizaam voor de dag. In september speelde de ploeg een matige eerste helft tegen SC Heerenveen, uiteindelijk won Ajax wel overtuigend met 4-1. Vorige maand liep het tegen RKC Waalwijk na een interlandperiode ook ternauwernood goed af (1-2 zege).

Toch is de kans groot dat Ajax, deels onbewust, al bezig zal zijn met de wedstrijd die na Heracles-thuis wacht. Komende woensdag hervatten de Amsterdammers de spannende strijd in groep H van de Champions League.

Op bezoek in Noord-Frankrijk kan Ajax tegen Lille bij winst een grote stap zetten naar overwintering. Dat zal niet eenvoudig zijn, aangezien er een moeilijke puzzel wacht voor Ten Hag. Door de rode kaarten van Daley Blind en Joël Veltman in het recente duel met Chelsea zijn beide centrale verdedigers geschorst. Het is aan de succesvolle trainer om een nieuw hecht verdedigingsblok te formeren.