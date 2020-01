Ajax weken zonder Ziyech door kuitblessure

In het duel met Sparta (2-1 winst) ging Ziyech na een uur spelen naar de kant. Hij ging op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden.



Trainer Erik ten Hag kon na de wedstrijd nog geen uitsluitsel geven, maar die is vanochtend dus gekomen: weken eruit. Een domper voor Ajax en Ziyech zelf. Er komt een serie belangrijke wedstrijden aan waaronder de topper tegen PSV. Die staat gepland op zondag 2 februari in de Johan Cruijff Arena. Het belangrijke Europa Leagueduel met Getafe staat over vier weken op het programma.



