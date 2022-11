Ajax werkt aan terugkeer Ocampos naar Sevilla en neemt ook overbodige verdedigers niet mee naar Marbella

Halfjaar­cij­fers Vitesse: Kozlowski past zich moeiteloos aan, Ferro stelt teleur

Voor Vitesse staat het jaar 2023 in het teken van schadeherstel. De eerste seizoenshelft is mislukt. De Pool Kacper Kozlowski ontworstelt zich het beste aan de sportieve malaise in Arnhem. De Portugees Ferro is de grote tegenvaller bij de zwalkende eredivisionist.

