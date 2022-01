Ajax werkt na moeizame zoektocht naar serieuze sparringpartner onderling oefenduel af

De nummer 2 van de eredivisie staakte vorige week het trainingskamp in Portugal halverwege als gevolg van een viertal besmettingen, die woensdagmorgen aan het licht waren gekomen. Dezelfde avond vlogen staf en selectie van Ajax halsoverkop terug. De vier positief geteste Ajacieden werden later, tegen de regels in , teruggevlogen naar Nederland.

Of het bij dat kwartet aan coronagevallen is gebleven en of zij in quarantaine verblijven, is niet duidelijk. Ajax laat, zoals eigenlijk al sinds de uitbraak van het virus het geval is, weinig los over coronabesmettingen binnen de club.