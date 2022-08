Ajax zonder op transfer azende Antony moeizaam langs Sparta

Scherpen in het doel bij Vitesse, Meulen­steen vraagteken voor duel met Heerenveen

ARNHEM - Kjell Scherpen start zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen direct in de basis bij Vitesse. Daarmee verhuist Jeroen Houwen naar de bank. Melle Meulensteen is nog een klein vraagteken voor het duel in GelreDome.

19 augustus