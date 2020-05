Al onze video's over de Europacup 1-winst van Feyenoord, vijftig jaar geleden

Hoe goed was het Feyenoord van toen?

Wat kun je zeggen over een ploeg die 50 jaar geleden de Europa Cup won? Wat voor ploeg en wat voor voetbal was dat? Kees Jansma, Maarten Wijffels, John Rep, Ruud Krol, Theo van Duivenbode en John de Wolf leggen uit wat de klasse was van dat Feyenoord.

Samenvatting Feyenoord in de EC 1 tot aan de finale

Op weg naar de finale van Feyenoord in 1970 kwam de Rotterdamse club onder andere AC Milan en Legia Warschau tegen. AC Milan versloeg in 1969 Ajax in de finale met 4-1 en was ook nog eens wereldkampioen. Staat bekend als de beste wedstrijd ooit van Feyenoord in Europa.

Eddy Treijtel, de gepasseerde keeper

Eddy Treijtel keepte het hele seizoen 1969-1970 bij Feyenoord totdat trainer Ernst Happel hem vlak voor de finale uit de basiself schrapte. Hoe kijkt hij daar op terug?

Samenvatting Feyenoord-Celtic

De finale in samenvatting gebracht door het Polygoon-journaal met ook andere camerabeelden dan we normaal kennen.

De in Rotterdam geboren zoon van Ove Kindvall

Ove Kindvall’s zoon Niclas, is geboren in Rotterdam. Hij is voetballer geweest, net als zijn vader, en spreekt over de momenten waarop zijn vader, die we enkel telefonisch spraken, zijn trots liet blijken op familiefeestjes.

Ajacieden over De Eerste van Feyenoord

Ajax verloor in 1969 de Europa Cup finale van AC Milan met 4-1. Hoe keken de Ajacieden naar het Feyenoord van 1970 dat wel succes had? We vroegen het aan Ruud Krol, John Rep, Frits Barend, David Endt en Theo van Duivenbode (die beide finales speelde).

Theo van Duivenbode (wisselde Ajax na de verloren finale van 1969 om voor Feyenoord)

Verruilde het Ajax van Michels na de verloren EC-1 finale van 1969 om zijn grootste mondiale successen bij Feyenoord te vieren. Hij blikt terug op die overgang.

Samenvatting aankomst Zestienhoven + Coolsingel

Op 7 mei 1970, Hemelvaartsdag, ontstond de huldiging op de Coolsingel zoals we die nog niet eerder hadden gezien. Massaal, uitbundig en zelfs met kabelbanen.

Hugo Borst over de impact van de Cup op Rotterdam

Geboren Rotterdammer, schrijver en columnist van het AD, Hugo Borst, beschrijft wat de impact van de Europa Cup-winst is geweest op de stad Rotterdam.

Ernst Happel of Rinus Michels?

Wat Rinus Michels heeft bijgedragen aan het Nederlandse voetbal is bekend. Het zogenaamde totaalvoetbal van Ajax en het Nederlands Elftal van 1974 wordt aan hem toegeschreven. Ernst Happel won met Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup en bereikte met Oranje op het WK 1978 de tweede plaats. In hoeverre lijken deze succescoaches op elkaar en wat doen ze van elkaar verschillen? Ervaringsdeskundigen Eddy Treijtel, Theo van Duivenbode, Kees Jansma, Frits Barend, John Rep en Ruud Krol spreken zich uit.

Coen en Ove zijn vernoemd vanwege 6 mei 1970

Coen de Jong en Ove Jansing zijn door hun ouders vernoemd naar twee Feyenoord-legendes en ze leggen uit hoe dat is gegaan.

Mick van Buren, ADO-aanvaller, over zijn opa Theo de Tank Laseroms

De aanvaller van ADO Den Haag had in Theo Laseroms een van de beste verdedigers van Feyenoord ooit als opa. Ze hebben elkaar nooit gekend, maar aan de hand van het boek Voor Altijd De Eerste kijkt Mick van Buren toch vol bewondering terug op de carrière van Theo De Tank.

Martin van Waardenburg-sketch op feestje Willem van Hanegem over de Cupwinst

Cabaretier Martin van Waardenburg kan zich de Europa Cup-finale van 6 mei 1970 nog goed herinneren.

David Endt heeft het shirt van Van Hanegem ingelijst