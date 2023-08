Alex Kroes nieuwe algemeen directeur van Ajax: meerjarig contract ligt klaar

Ajax laat in het persbericht weten dat die procedure nog onderzocht wordt en de uitkomst daarvan maanden en zelfs een jaar kan duren. ‘Zodra die datum is vastgesteld, zal de RvC een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven, waar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) formeel in kennis zal worden gesteld van deze voorgenomen benoeming. In de tussenliggende periode zullen de taken van de algemeen directeur waargenomen blijven worden door de zittende directie’, schrijft Ajax, dat het takenpakket van de op 1 juni vertrokken Van der Sar de voorbije maanden al verdeelde over de huidige directieleden.