Alfred Schreuder als andere trainer terug bij Ajax: ‘Ik word hier echt niet meer nerveus van’

Alfred Schreuder rekent op Jurriën Timber: 'Ik denk dat hij niet klaar is bij Ajax'

Alfred Schreuder gaat ervan uit dat hij in zijn eerste seizoen als Ajax-trainer gewoon kan beschikken over Jurriën Timber. De 21-jarige verdediger wordt al tijden in verband gebracht met een zomerse overstap naar het Manchester United van Erik ten Hag, maar diens opvolger heeft goede hoop dat hij binnenboord gehouden kan worden. ,,Hij weet heel goed wat goed is voor zichzelf om zich te ontwikkelen.”

16:55