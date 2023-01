Alfred Schreuder complimenteus over Arne Slot, Steven Berghuis kan spelen: ‘We hebben het er samen over gehad’

Zoals over Steven Berghuis, de speler op wie de ogen zijn gericht zondag in de Kuip. Hij speelt daar dan voor het eerst met publiek tégen Feyenoord, de club waar hij bijna 200 wedstrijden speelde en de aanvoerder was. Het Feyenoord-publiek heeft al aangekondigd hem een vurig welkom te geven. ,,We hebben het daar met z’n tweeën over gehad. Ook over zijn fitheid, hij is lang ziek geweest en heeft niet kunnen spelen tegen FC Twente. Dat zijn belangrijke gesprekken die je met een speler hebt. Tegen Feyenoord kan hij in principe starten, net als Steven Bergwijn en Mohammed Kudus.”