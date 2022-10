Alfred Schreuder gooit het roer niet om bij Ajax: ‘Vasthouden aan eigen spelprincipes’

Alfred Schreuder is niet van plan Napoli heel anders te bestrijden dan in Amsterdam, waar Ajax een ongekende pak rammel kreeg van de Italiaanse koploper (1-6). ,,Als we aan de bal beter zijn, zullen we dat zonder bal ook zijn”, stelde de coach tijdens de persconferentie dinsdag.

Ajax leed vorige week in het eerste duel met Napoli de grootste nederlaag in de Johan Cruijff Arena ooit. Liefst zes keer waren de Italianen, die in de Serie A en de Champions League nog niet werden verslagen, trefzeker. Die historische blamage hakte er in Amsterdam keihard in. Een dag later volgde een stevig groepsgesprek en hoewel de landskampioen Volendam versloeg, bleek daar het lek ook nog niet helemaal boven toen een 0-3 voorsprong bijna werd verspeeld.

,,Ik heb geen onzekerheden gezien binnen de groep, maar elke sportman wil zich revancheren”, zei Schreuder dinsdag tijdens zijn vooruitblik op de return. De trainer van Ajax weet dat de vurige ambitie van de club, overwintering in de Champions League, in Napels aan een zijden draadje hangt. ,,Je moet altijd geloof hebben, maar de realiteit is dat het lastig kan zijn. Maar op het moment dat we woensdag winnen, staan we er een stuk beter voor. Het geloof is er altijd bij ons.”

Dan moet Ajax dus veel beter voor de dag komen dan vorige week. Wie denkt dat Schreuder daarvoor het roer volledig om zal gooien, heeft het mis. ,,Ik blijf bij wat ik toen na de wedstrijd heb gezegd. Als we dingen in balbezit beter doen, dan zullen we zonder bal ook beter zijn”, aldus de coach, die niet van plan is om bijvoorbeeld een aanvaller op te offeren.

Volledig scherm Mohammed Kudus in actie tegen Napoli in de Johan Cruyff Arena. Ook in Napels kan de spits op een basisplaats rekenen. © Pro Shots / Toon Dompeling

,,We willen zoveel mogelijk vasthouden aan onze eigen spelprincipes. Voetballen en aanvallen doe je met zijn allen. Het gaat erom hoe je aanvalt. Of je dat met drie, vier en vijf achterop doet, is helemaal niet interessant. Qua instelling zullen we hetzelfde doen als thuis. We willen domineren. Het is vooral belangrijk om hoog druk te zetten. En als we wat lager staan, wat we dan van elkaar verwachten.”

Schreuder ontkende ook niet dat Ajax de voorbije maand, waarin zijn ploeg ook door Liverpool en AZ werd verslagen en tegen GA Eagles bleef steken op een gelijkspel, ‘kwetsbaar’ en ‘fragiel’ oogde. ,,Als je naar de afgelopen weken kijkt, kun je niet ontkennen dat het niet stabiel was. Dat klopt. Maar een aantal weken geleden was het nog andersom. Het zit heel dicht bij elkaar.”

Hoe hij het tij weer probeert te keren? ,,Door veel te praten, individueel ook, en op trainingen hard met elkaar te werken. Je kan niet verwachten dat we elke wedstrijd top zijn, maar door de ondergrens zakken zoals vorige week tegen Napoli, mag niet”, besloot Schreuder, die Dusan Tadic ‘op verzoek van de club’ heeft meegenomen. ,,En Dusan wilde zelf ook graag mee.”

Volledig scherm Dusan Tadic en Alfred Schreuder op het veld in het Stadio Diego Armando Maradona. © ANP

Naast de geschorste captain mist Ajax Devyne Rensch vanwege een lichte liesblessure. Logische vervanger Jorge Sanchez is net hersteld en kan volgens Schreuder niet een hele wedstrijd spelen. Of de Mexicaan wel aan de aftrap verschijnt in Stadio Diego Armando Maradona beslist de staf van Ajax woensdagmorgen.

Bergwijn over Kudus

Steven Bergwijn denkt niet dat zijn mindere vorm bij Ajax de laatste weken te maken heeft met het feit dat Mohammed Kudus in het centrum van de aanval vaak de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey. ,,Ik heb met iedereen wel een klik”, zei hij een dag voor de uitwedstrijd tegen Napoli in de Champions League. “Ook met Mo en Brian.”

Bergwijn, afgelopen zomer voor ruim 31 miljoen euro overgekomen van Tottenham Hotspur, begon voortvarend aan het seizoen. Hij speelde goed samen met Brobbey, die toen nog vaak als spits aan de aftrap verscheen. Volgens Bergwijn heeft zijn mindere spel niet te maken met de invulling van de spitspositie. ,,Het hoort bij het voetbal, het is niet altijd een stijgende lijn”, zei hij. ,,Iedereen heeft betere fases en mindere fases. Ik train gewoon elke dag hard, het komt vanzelf weer goed.”

Voor Bergwijn kwam het sterke spel van Napoli afgelopen week niet als een verrassing. ,,Ik had dat wel verwacht. Als je kijkt naar de namen en de spelers die er zijn. Het is een heel sterk elftal, het complete plaatje heeft Napoli op dit moment wel”, zei hij over de koploper van de Serie A.

Bergwijn vindt ook dat Ajax snel beter moet gaan presteren dan de afgelopen weken. ,,We hebben veel gepraat. Het is nu vooral zaak dat we dichtbij elkaar blijven. We moeten snel weer laten zien dat we beter kunnen.”