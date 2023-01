Alfred Schreuder na blamage tegen FC Volendam ontslagen als trainer van Ajax

,,Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke. Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten. Ook het spel was wisselvallig. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren", stelt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van de Amsterdamse club.

,,De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang.”

Schreuder werd afgelopen zomer trainer van Ajax, nadat hij het seizoen ervoor kampioen was geworden bij Club Brugge. Schreuder was in Amsterdam geen onbekende, want hij was er ook al assistent-trainer van begin 2018 tot halverwege 2019. Toch kreeg Schreuder het in Amsterdam nooit op de rit. Ajax won slechts één van de negen topduels dit seizoen en van de voorbije zeven eredivisieduels won er geen enkele. De Amsterdamse club was daardoor bezig aan haar slechtste serie in 58 jaar.