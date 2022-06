Alfred Schreuder rekent op Jurriën Timber: ‘Ik denk dat hij niet klaar is bij Ajax’

Ajax begon eerder vandaag met veel talenten aan de eerste (openbare) training van het seizoen. Schreuder kon nog geen beroep doen op zijn internationals, die later aansluiten. Onder hen Jurriën Timber, die nog geniet van zijn vakantie in Griekenland. Bij thuiskomst zal hij gewoon weer bij de Amsterdammers aansluiten, zo denkt zijn trainer althans. ,,Ik hoop dat dat geregeld is", grapt Schreuder in gesprek met ESPN. ,,Deze jongen is volgens mij heel slim. Hij weet heel goed wat goed is voor zichzelf om zich te ontwikkelen. En ik denk dat hij niet klaar is bij Ajax. Zoals ik met hem gesproken heb, weet hij heel goed waar hij mee bezig is. En als je hem in het Nederlands elftal en bij Ajax ziet spelen: daar word je vrolijk van.”