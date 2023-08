Allard Lindhout fluit Feyenoord-PSV om Johan Cruijff Schaal

De 35-jarige arbiter wordt in de Kuip geassisteerd door Rens Bluemink en Patrick Inia. De vierde official is Rob Dieperink en Clay Ruperti is de VAR.

PSV is met dertien overwinningen in de Johan Cruijff Schaal recordhouder. Feyenoord was vier keer de beste in de Nederlandse ‘supercup'. De traditionele openingswedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar begint om 20.00 uur in de Kuip.