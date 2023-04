Allard Lindhout fluit halve finale Feyenoord - Ajax in beker

met video John Heitinga woest na ‘schandalig’ besluit arbitrage: ‘Op deze manier kun je geen prijzen winnen’

Ajax slaagde er vanmiddag niet in om van Go Ahead Eagles te winnen. In Deventer kwam de ploeg van John Heitinga niet verder dan een mager 0-0 gelijkspel. Heitinga was na afloop woest op een besluit van de arbitrage.