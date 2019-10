Álle assistenten eruit, John de Wolf tweede man onder Advocaat

Heerenveen kan Ierse topschut­ter Robbie Keane wel bekoren

29 oktober Het was een nogal surrealistisch beeld. Robbie Keane, de voormalige scherpschutter van onder meer Tottenham Hotspur, Liverpool, Celtic en LA Galaxy langs het trainingsveld van SC Heerenveen. De Ierse volksheld en recordinternational – 126 interlands – krijgt deze week een kijkje in de keuken van de club. Keane volgt namelijk de cursus voor het hoogste trainersdiploma. Een internationale studiereis is een onderdeel daarvan.